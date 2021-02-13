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Биолог заявила о возможности вакцинированных быть переносчиками COVID-19

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Получившие прививку от COVID-19 могут быть бессимптомными распространителями коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 13 февраля, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как подчеркнула биолог, любая из применяемых в настоящее время вакцин от коронавируса не избавляет сделавшего прививку от необходимости носить маску.

Ранее американские ученые выяснили, что чаще всего суперраспространителями COVID-19 становятся пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. По подсчетам врачей, 18% заболевших передали 80% вируса здоровым людям. Также установлено, что количество капель аэрозоля, зараженного вирусом, увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пика уже через неделю после заражения.

10 февраля врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что что эпидемия останавливается при 70% людей в регионе, имеющих иммунитет. Эти люди уже не способны заразиться и заразить кого-либо. Это та самая коллективная иммунная прослойка, достаточная, чтобы остановить эпидемию. По его словам, в этом случае маски можно будет оставить только в рекомендациях.

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