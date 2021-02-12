Ученые назвали признаки суперраспространителей COVID-19

Американские ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает MedicalXpress.

Специалисты провели анализ показателей 194 инфицированных. Кроме того, они изучили данные экспериментального исследования приматов с коронавирусом. Согласно полученным результатам, количество выдыхаемых частиц аэрозоля, который содержит вирус, качественно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.

Ученые пришли к выводу, согласно которому чаще всего суперраспространителями становятся пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса.

По подсчетам врачей, 18% заболевших передали 80% вируса здоровым людям. Также установлено, что количество капель аэрозоля, зараженного вирусом, увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пика уже через неделю после заражения.

Ранее, 24 ноября 2020 года, специалисты Королевского колледжа Лондона заключили, что диабетическая ретинопатия также увеличивает риск тяжелой формы COVID-19.

Ученые проанализировали данные 187 человек с диабетом, в том числе 179 с диабетом II типа и восьми с диабетом I типа, которые были госпитализированы с коронавирусом с 12 марта по 7 апреля 2020 года. У 36% из них, или 67 человек, была диагностирована диабетическая ретинопатия, являющаяся осложнением диабета и вызванная повреждением мелких кровеносных сосудов глаза.