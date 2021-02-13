В Сети призвали наказать блогера за издевательства над инавалидом

В Сети призвали правоохранительные органы обратить внимание на блогера из Краснознаменска Кирилла Зырянова, известного как VjLink, после стрима с издевательствами над инвалидом. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пользователей форума «Двач».

По предварительным данным, речь идет о стриме с участием мужчины по имени Эдуард, который имеет инвалидность. Во время эфира за донаты ему давали пить алкоголь в больших количествах, а также не давали спать ночью — зрители даже заказывали музыку, которая мешала сну мужчины.

В результате Эдуарду стало плохо, у него случился эпилептический припадок. При этом сам блогер оказывать помощь мужчине не спешил, хотя всё происходило на его глазах.

28 января сообщалось, что в Смоленске сотрудники регионального управления МВД РФ проведут проверку по факту смерти треш-стримера Юрия Душечкина, известного в Сети как Дед.

21 января заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство выступает за введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов. Таким образом он поддержал инициативу российского сенатора и главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова о дополнении ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» пунктами с наказанием для организаторов таких съемок.

По мнению Пушкова, за проведение треш-стримов должны наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет или денежным штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.

16 декабря сенатор предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в ходе которых демонстрируется насилие над людьми. Он напомнил об уголовном деле, возбужденном после смерти девушки в ходе стрима блогера Стаса Решетняка (Reeflay).

Девушка умерла во время онлайн-трансляции Решетняка 2 декабря. Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но не стал прерывать трансляцию. Он перенес тело девушки в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство. Стрим был прерван только после приезда полиции.

30-летнему блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).