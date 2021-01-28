Полиция проведет проверку после смерти треш-стримера в Смоленске

В Смоленске сотрудники регионального управления МВД РФ проведут проверку по факту смерти треш-стримера Юрия Душечкина, известного в Сети как Дед, сообщает в четверг, 28 января, местный новостной портал SmolNarod.ru со ссылкой на данные правоохранителей.

По информации полицейских, тело 60-летнего мужчины обнаружили сотрудники бригады скорой медицинской помощи. На его теле не было признаков насильственной смерти.

При этом портал уточняет, что о кончине стримера ранее в этот же день сообщили пользователи соцсетей, ставшие очевидцами произошедшего. По их словам, мужчина скончался накануне в прямом эфире.

Стримы, как сообщается, велись из квартиры в доме по улице Ударников, где некий блогер по имени Евгений предлагал бездомным изменить свою жизнь. Он снимал для них жилплощадь и предлагал за определенную плату выполнить одно из пожеланий его или подписчиков канала. Среди таких поручений было, например, выпить алкоголь в прямом эфире.

Портал отмечает, что пользователи Сети уверены, что именно спиртные напитки стали причиной смерти Деда, который мог отравиться поддельным алкоголем. Отмечается, что после случившегося из базы видеохостинга были удалены записи стримов. Официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов не поступало.

21 января заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство выступает за введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов. Таким образом он поддержал инициативу российского сенатора и главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова о дополнении ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» пунктами с наказанием для организаторов таких съемок.

По мнению Пушкова, за проведение треш-стримов должны наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет или денежным штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.

16 декабря сенатор предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в ходе которых демонстрируется насилие над людьми. Он напомнил об уголовном деле, возбужденном после смерти девушки в ходе стрима блогера Стаса Решетняка (Reeflay).

Девушка умерла во время онлайн-трансляции Решетняка 2 декабря. Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но не стал прерывать трансляцию. Он перенес тело девушки в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство. Стрим был прерван только после приезда полиции.

30-летнему блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).