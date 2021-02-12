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Стоунхендж могли создать из частей более древнего валлийского памятника

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Британские археологи высказали предположение, что для постройки Стоунхенджа могли быть использованы мегалиты более древнего памятника, который находится в юго-западной части Уэльса. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Antiquity.

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По мнению ученых, таким памятником стал археологический комплекс Ваун-Маун, построенный около 5 тыс. лет назад, который располагается в холмах Пресели валлийского графства Пембрукшир.

От этого комплекса сохранилось всего четыре мегалита. По их положению, а также ямам в почве от других частей памятника исследователи сделали вывод, что диаметр Ваун-Мауна составлял около 110 м — то есть практически столько же, сколько и у Стоунхенджа. Кроме того, оба сооружения ориентированы на место, где восходит солнце во время летнего солнцестояния.

В пользу этой теории говорит и то, что часть мегалитов Стоунхенджа вытесана из той же породы, что и сохранившиеся фрагменты Ваун-Мауна. При этом карьеры этой породы от Стоунхенджа располагаются далеко, а от валлийского памятника достаточно близко. Помимо этого, археологи обнаружили, что поперечное сечение одного из камней Стоунхенджа совпадает по форме с ямой, которая осталась после выемки аналогичного камня в пембукширском сооружении.

На основе этого авторы исследования предположили, что древние люди, переселяясь с одного места на другое, решили перенести с собой и часть камней. По утверждению ученых, территория современного юго-западного Уэльса в позднем неолите была густо заселена. Однако начиная с временной отметки в 3 тыс. лет до н. э., когда предположительно началось строительство Стоунхенджа, следов проживания людей в этом районе практически не находят.

1 августа 2020 года стало известно, что группа исследователей из нескольких университетов Британии и ЮАР, состоящая из археологов и геологов, проанализировала химический состав сарсенов — крупных песчаных блоков, которые использовались при строительстве знаменитого Стоунхенджа, и пришла к выводу, что все они были добыты в каменоломне Уэст-Вудс.

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