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Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО

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Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе (ЦФО) России. Информация опубликована в пятницу, 12 февраля, на сайте метеорологической службы.

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«Вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы <…> 14–18 февраля на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в эти дни ночная температура опустится от минус 24 до минус 30 градусов, днем будет преобладать температура от минус 11 до минус 17 градусов.

Отмечается, что подробные прогнозы по областям будут выпущены территориальными органами Росгидромета.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Черноземье, Южный федеральный округ (ЮФО), Крым, на Урал и в Нижнее Поволжье придет опасная погода.

Накануне, 11 февраля, Вильфанд сообщил, что в Москве, Московской и соседних областях на следующей неделе ожидается серьезное похолодание.

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