Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в нескольких регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в ближайшие дни в Черноземье, Южный федеральный округ (ЮФО), Крым, на Урал и в Нижнее Поволжье придет опасная погода. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает ТАСС.

«Существенно будет ухудшаться погода в Черноземье: и в Курской, и в Белгородской, и в Липецкой, в Воронежской и в Тамбовской областях будут дождь, снег, мокрый дождь, а самое опасное — гололед, который будет оседать и на проводах, и на ветвях деревьев. Кроме того, будет налипание мокрого снега. Будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода», — заявил ученый.

По словам Вильфанда, еще более сложная ситуация сложится в регионах ЮФО. В Краснодарском крае, Крыму, где ожидается усиление ветра до 15–25 м/с, гололед и весь спектр осадков: дождь, снег, мокрый снег. В Ростовской области и на Черноморском побережье будет аналогичная погода.

В горах Крыма порывы ветра будут достигать 35 м/с. Непогода будет сопровождаться резким и заметным похолоданием с 13–14 февраля — ночная температура опустится до восьми–пяти градусов мороза.

Неблагоприятная погода ожидается также в Нижнем Поволжье и на Урале, где будут сильные осадки, усиление ветра и гололед, добавил метеоролог.

Ранее, 11 февраля, Вильфанд сообщил, что в Москве, Московской и соседних областях на следующей неделе ожидается серьезное похолодание, а также синоптик спрогнозировал обильные снегопады 12–13 февраля. По его словам, погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.