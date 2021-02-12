Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти США попросили суд приостановить рассмотрение дела соцсети TikTok
Политика
Депутат ГД прокомментировал условие США для отмены санкций против РФ
Мир
Эксперт рассказал о последствиях утечки «базовой информации» со смартфона
Мир
В Сирии состоялась передача оружия и тяжелого вооружения НВФ войскам САР
Происшествия
В Петербурге 73 дома остались без газа из-за пожара на газопроводе
Общество
Вильфанд предрек очередную волну аномального холода в ЦФО
Мир
Кустурица привился российской вакциной «Спутник V»
Мир
Трампа во время заболевания коронавирусом хотели подключить к ИВЛ
Мир
В Китае наступил Новый год Белого металлического быка

Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в нескольких регионах России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в ближайшие дни в Черноземье, Южный федеральный округ (ЮФО), Крым, на Урал и в Нижнее Поволжье придет опасная погода. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает ТАСС.

Сугробы по колено: как правильно ездить в мороз и снегопад
Нужно ли греть автомобиль, как не убить трансмиссию и не получить штраф за нарушение невидимой разметки

«Существенно будет ухудшаться погода в Черноземье: и в Курской, и в Белгородской, и в Липецкой, в Воронежской и в Тамбовской областях будут дождь, снег, мокрый дождь, а самое опасное — гололед, который будет оседать и на проводах, и на ветвях деревьев. Кроме того, будет налипание мокрого снега. Будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода», — заявил ученый.

По словам Вильфанда, еще более сложная ситуация сложится в регионах ЮФО. В Краснодарском крае, Крыму, где ожидается усиление ветра до 15–25 м/с, гололед и весь спектр осадков: дождь, снег, мокрый снег. В Ростовской области и на Черноморском побережье будет аналогичная погода.

В горах Крыма порывы ветра будут достигать 35 м/с. Непогода будет сопровождаться резким и заметным похолоданием с 13–14 февраля — ночная температура опустится до восьми–пяти градусов мороза.

Неблагоприятная погода ожидается также в Нижнем Поволжье и на Урале, где будут сильные осадки, усиление ветра и гололед, добавил метеоролог.

Ранее, 11 февраля, Вильфанд сообщил, что в Москве, Московской и соседних областях на следующей неделе ожидается серьезное похолодание, а также синоптик спрогнозировал обильные снегопады 12–13 февраля. По его словам, погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021