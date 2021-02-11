Вильфанд предупредил о серьезном похолодании в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы, Московской и соседних областей о серьезном похолодании на следующей неделе. Об этом он сообщил «Известиям» 11 февраля.

По словам синоптика, в ближайшие дни температура немного повысится, однако это будет «трудно назвать потеплением».

«Температура будет ниже нормы на четыре градуса. С 14 февраля начнется понижение температуры. 12 февраля в Москве ночью будет –13...–15 градусов, в области — до –17 градусов, дневные температуры повысятся до –10...–12», — сказал Вильфанд.

В дальнейшем в ночь на 15 февраля произойдет более заметное понижение температуры до 18–23 градусов мороза, а днем — до –16, отметил метеоролог. 16 февраля, по его словам, можно ожидать 16–21 градус мороза, а днем будет –11...–16.

Вильфанд добавил, что рассчитывать на теплую погоду в феврале не приходится.

Ранее в этот же день синоптик спрогнозировал обильные снегопады 12–13 февраля. По словам Вильфанда, погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.