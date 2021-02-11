Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Тарасов выйдет на бой с Кокляевым с травмированной рукой
Общество
Источник подтвердил уход Топилина из ПФР
Мир
Патрушев обсудил с главой разведки Швейцарии борьбу с COVID-19
Авто
Chery привезет в 2021 году в Россию несколько новинок
Мир
Байден положительно оценил двухчасовой разговор с Си Цзиньпином
Спорт
В Санкт-Петербурге заявили о готовности организовывать матчи Евро-2020
Политика
Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
Общество
Вильфанд предупредил о серьезном похолодании в Центральной России
Мир
Берлускони попал в клинику после падения в своей резиденции
Сюжет:

Вильфанд предупредил о серьезном похолодании в Центральной России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы, Московской и соседних областей о серьезном похолодании на следующей неделе. Об этом он сообщил «Известиям» 11 февраля.

Сугробы по колено: как правильно ездить в мороз и снегопад
Нужно ли греть автомобиль, как не убить трансмиссию и не получить штраф за нарушение невидимой разметки

По словам синоптика, в ближайшие дни температура немного повысится, однако это будет «трудно назвать потеплением».

«Температура будет ниже нормы на четыре градуса. С 14 февраля начнется понижение температуры. 12 февраля в Москве ночью будет –13...–15 градусов, в области — до –17 градусов, дневные температуры повысятся до –10...–12», — сказал Вильфанд.

В дальнейшем в ночь на 15 февраля произойдет более заметное понижение температуры до 18–23 градусов мороза, а днем — до –16, отметил метеоролог. 16 февраля, по его словам, можно ожидать 16–21 градус мороза, а днем будет –11...–16.

Вильфанд добавил, что рассчитывать на теплую погоду в феврале не приходится.

Ранее в этот же день синоптик спрогнозировал обильные снегопады 12–13 февраля. По словам Вильфанда, погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021