Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российские пранкеры разыграли голливудского актера Дэвида Духовны
Общество
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19
Политика
В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США
Мир
Казахстан одобрил применение «Спутника V»
Авто
ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада
Мир
Опрос показал недовольство европейцев политикой ЕС
Экономика
Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе
Экономика
Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту
Наука
«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну

Звезды шоу-бизнеса поделились мнением о боксерском турнире блогеров и спортсменов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезды отечественного шоу-бизнеса высказали свое мнение по поводу «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого в поединках встретятся профессиональные боксеры, а также блогеры и спортсмены из разных дисциплин. Мнения артистов 12 февраля приводит телеканал РЕН ТВ.

Режиссер Сарик Андреасян отметил, что ему нравится идея того, что участие в боях будут принимать не только спортсмены. Он также отметил, что сам готов избить некоторых звезд.

«Бокс не умрет, но нам надо меньше чемпионов»
Непобеждённый российский боец Дмитрий Бивол — о популярности UFC и желании подраться с Бетербиевым

«Можно еще — режиссеры против артистов. Я бы с удовольствием набил морду нескольким. Это, в принципе, было бы очень интересно. Это было бы клево. Был бы кипеж», — заявил режиссер.

Также Андреасян дал совет блогерам сразу же бежать и падать, чтобы не дать травмировать себя.

Актер Максим Лагашкин назвал мазохистами блогеров, которые хотят соперничать с профессионалами. По его мнению, бои могут закончиться трагедией.

«Блогеры-спортсмены, наверное, смелые. Это всё ребята неординарные, может победить каждый. Разный вес, летальный может быть итог, если не остановятся», — высказался Лагашкин.

Рэпер ST (Александр Степанов. — Ред.) считает, что противостояния публичных личностей на ринге сейчас имеют огромную популярность.

25 января свое мнение о поп-боях между боксерами и блогерами высказала актриса Эвелина Бледанс. Артистка выразила желание посмотреть на подобные боксерские поединки и предложила сделать из таких мероприятий шоу, которое было бы интересно смотреть, а не ограничиваться форматом классических боев.

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021