Звезды шоу-бизнеса поделились мнением о боксерском турнире блогеров и спортсменов

Звезды отечественного шоу-бизнеса высказали свое мнение по поводу «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого в поединках встретятся профессиональные боксеры, а также блогеры и спортсмены из разных дисциплин. Мнения артистов 12 февраля приводит телеканал РЕН ТВ.

Режиссер Сарик Андреасян отметил, что ему нравится идея того, что участие в боях будут принимать не только спортсмены. Он также отметил, что сам готов избить некоторых звезд.

«Можно еще — режиссеры против артистов. Я бы с удовольствием набил морду нескольким. Это, в принципе, было бы очень интересно. Это было бы клево. Был бы кипеж», — заявил режиссер.

Также Андреасян дал совет блогерам сразу же бежать и падать, чтобы не дать травмировать себя.

Актер Максим Лагашкин назвал мазохистами блогеров, которые хотят соперничать с профессионалами. По его мнению, бои могут закончиться трагедией.

«Блогеры-спортсмены, наверное, смелые. Это всё ребята неординарные, может победить каждый. Разный вес, летальный может быть итог, если не остановятся», — высказался Лагашкин.

Рэпер ST (Александр Степанов. — Ред.) считает, что противостояния публичных личностей на ринге сейчас имеют огромную популярность.

25 января свое мнение о поп-боях между боксерами и блогерами высказала актриса Эвелина Бледанс. Артистка выразила желание посмотреть на подобные боксерские поединки и предложила сделать из таких мероприятий шоу, которое было бы интересно смотреть, а не ограничиваться форматом классических боев.

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.