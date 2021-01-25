Эвелина Бледанс прокомментировала поп-бои между боксерами и блогерами

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс высказала свое мнение насчет нового формата боксерских поединков. Артистка выразила желание посмотреть на поп-бои, участие в которых принимают профессионалы и блогеры.

«За что блогеров уничтожать? Надо, чтобы к каждому боксеру была представлена звезда, именно эта звезда выбирала бы оппонента из блогеров для этого боксера. Тогда будет интрига, нормальная расправа будет. Вот не нравится тебе кто-то, матерится он в блоге или ты просто ему завидуешь, ты — раз — ему боксера заказал. Выходи на бой! Мало того, я считаю, что надо расширять границы: надо делать бои звездных блогеров», — цитирует Бледанс РЕН ТВ.

Актриса предложила сделать из таких мероприятий шоу, которое было бы интересно смотреть, а не ограничиваться форматом классических боев.

Приставка «поп» от слова «популярный» недавно появилась в названиях многих боевых видов спорта, например поп-ММА и поп-бокс. Необычный формат спортивных соревнований позволяет привлекать множество зрителей, среди которых есть и артисты. В Европе и Америке поп-бокс и поп-ММА уже стали популярны. Трансляции необычных боев ведутся на видеосервисе YouTube.

Провести уникальный турнир с участием профессионалов и звезд интернета планируют и в России. Состязания состоятся в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля. Соперниками станут профессиональные боксеры и бойцы Федор Чудинов, Айзек Чилемба, Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон, Артем Тарасов, Михаил Кокляев, Денис Вильданов и Максим Новоселов.