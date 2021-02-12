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В Роскомнадзоре назвали сроки поступления предложений по налогу для иностранных IT-компаний

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Предложения по введению цифрового налога в России для иностранных IT-компаний могут представить до 1 августа. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать предложение Лиги безопасного интернета о введении налога для иностранных соцсетей и поисковиков, которые зарабатывают в России.

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В пресс-службе указали, что президент России Владимир Путин поручил в январе этого года подготовить и представить до 1 августа предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, которые работают в рунете, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в рамках подготовки предложений могут рассмотреть и вопросы налогообложения таких компаний.

Ранее в пятницу член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3–5% для иностранных соцсетей и поисковых систем, которые зарабатывают на деятельности в России.

По ее словам, «сложилась парадоксальная ситуация», когда иностранные IT-компании получают прибыль от деятельности в России, «нарушают законодательство нашей страны, ущемляют права и свободы российских пользователей Сети, позволяют распространяться запрещенным материалам» и не платят налоги в российскую казну.

«Мы предлагаем законодательно обязать эти иностранные компании создать в России юридические лица или представительства, а также ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3–5% для иностранных соцсетей и иностранных поисковых систем», — сказала она ТАСС.

Мизулина считает, что это устранит неравенство между зарубежными и российскими IT-компаниями и откроет новые возможности для развития IT-сектора России.

Поручение Путина о разработке дополнительных требований к иностранным технологическим компаниям опубликовали на сайте Кремля 28 января. Ответственными за реализацию назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и глава правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, Общественная палата заявила 22 января, что собирается направить письмо в Госдуму с просьбой законодательно обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России.

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