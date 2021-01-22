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ОП предложила законодательно обязать зарубежные IT-компании открывать филиалы в РФ

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Общественная палата (ОП) РФ заявила о намерении направить письмо в Госдуму с просьбой законодательно обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства на территории России. Об этом сообщил в пятницу, 22 января, первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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Отмечается, что письмо содержит просьбу о рассмотрении и принятии закона в ближайшее время.

«Мы хотели бы, чтобы он был принят в эту весеннюю сессию, этим составом Госдумы, потому что в противном случае действующие депутаты Госдумы сами себе создадут дополнительные проблемы на предстоящих выборах», — объяснил Малькевич во время круглого стола «Заблокировать нельзя помиловать — где поставить запятую?».

Он добавил, что предложение связано с «угрозами, которые существуют в социальных сетях, и они множатся».

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Решения об ответных мерах будут согласовываться с МИД РФ. Согласно закону, генпрокурор сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус, допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Действие закона распространяется в том числе на Twitter, Facebook и YouTube.

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