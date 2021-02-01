Путин поручил разработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству разработать предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, осуществляющим свою деятельность в рунете. Распоряжение российского лидера опубликовано 28 января на сайте Кремля.

Отмечается, что такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ», — говорится в тексте.

На выполнение поручения дается срок до 1 августа. Ответственными за реализацию назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил правительству разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве, а также проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены». Это распоряжение также должно быть выполнено до 1 августа. Ответственные — Мишустин и глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.

22 января Общественная палата (ОП) РФ заявила о намерении направить письмо в Госдуму с просьбой законодательно обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства на территории России.