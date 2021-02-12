В Сети высмеяли подаренные США Украине надувные лодки

Пользователи Сети высмеяли оказанную американцами «помощь» в виде надувных лодок для Военно-морских сил Украины.

10 февраля украинское минобороны в Facebook сообщило о предоставлении технической помощи от США в виде 10 скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другого сопутствующего оборудования.

США с 2014 года передают украинским ВМС водолазное оборудование, тепловизоры, средства связи, радиотехнические комплексы.

«США — надежный партнер и друг нашего государства, который способствует миру, безопасности и стабильности в регионе. Эти отношения проверены годами помощи и взаимной поддержки», — подчеркивается в сообщении.

Однако интернет-пользователи пост украинского ведомства не оценили.

«Тысячекратно извиняюсь, но для национальной безопасности чрезвычайно важны и весла к резиновым лодкам. Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками? Нижайше благодарим вас!» — написал депутат рады Александр Дубинский.

«У Порошенко был москитный флот. А это какой — блошиный, получается?» — задал вопрос политолог Сергей Белашко.

Катера от США комментаторы назвали надувными матрасами и парадом резиновых лодок, возмутившись, что раньше Украина была страной, строившей авианосцы, крейсера и ледоколы, а теперь вынуждена принимать помощь от «дядюшки Сэма».

Между тем в следующем посте украинского министерства было отмечено, что военный флот страны «возрождается и набирает силы на пути к обретению совместимости с НАТО».

Ранее, в январе, кандидат на пост министра обороны США генерал Ллойд Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, которое необходимо стране для «сохранения территориальной целостности» и самозащиты.

Он уточнил, что поставки оружия должны происходить не в больших объемах, чем было ранее. По его мнению, на данный момент существует «хороший баланс» помощи, которая соответствует потребностям Украины.

В июне 2020 года посольство Украины в США сообщило, что Киев получит от Вашингтона военное оборудование: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin на сумму более $60 млн для противостояния «российской агрессии».