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Будущий шеф Пентагона объяснил необходимость военной помощи Украине

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Кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов генерала Ллойд Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, которое необходимо стране для «сохранения территориальной целостности» и самозащиты.

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При этом он уточнил, что поставки оружия должны происходить не в больших объемах, чем было ранее. По его мнению, на данный момент существует «хороший баланс» летальной и нелетальной помощи, которая соответствует потребностям Украины. Однако в будущем, если понадобится, он обещал сделать «необходимые изменения».

«Я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, <...> чтобы обеспечить наличие у Украины оружия, необходимого ей для самозащиты», — заявил он членам комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В свою очередь, кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен также поддержал идею предоставления Украине американских вооружений.

В июне посольство Украины в США сообщило, что Киев получит от Вашингтона военное оборудование: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin на сумму более $60 млн для противостояния «российской агрессии».

При этом в сентябре действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Украина сможет оплатить поставки американских Javelin.

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