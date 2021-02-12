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Набиуллина прокомментировала рекомендацию МВФ о снижении ключевой ставки

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Международный валютный фонд (МВФ), советуя снизить ключевую ставку в России, исходил из других ожиданий по инфляции, многие экономисты поддерживают позицию Центрального банка. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

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«Мы сегодня не рассматривали на заседании совета директоров вопрос о снижении ставки. Более того, мы считаем, что при развитии ситуации в соответствии с нашим базовым сценарием у нас пространство для смягчения денежно-кредитной политики исчерпано. Но, действительно, МВФ, когда формулировал свои предложения, скорее всего, исходил из сценария более дезинфляционного, чем мы рассматриваем в базовом сценарии», — сказала она.

По словам Набиуллиной, у ЦБ имеется дезинфляционный сценарий, однако ситуация, на ее взгляд, развивается в сторону проинфляционного сценария.

«Поэтому здесь наши оценки с МВФ по прогнозу не совпадают. Есть, кстати, другие эксперты на рынке, которые видят ситуацию по-другому, мы делаем свой прогноз, объясняем логику этого прогноза и принимаем решения, исходя из нашего видения ситуации, из нашего прогноза», — заключила она.

Ранее в этот же день Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

9 февраля МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%. Сотрудники фонда ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%.

В прошлом году ЦБ принял решение не повышать ключевую ставку. Инфляция по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе ускорилась до 5,2%.

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