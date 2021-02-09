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МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%

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Банку России в 2021 году стоит снизить ставку еще на 0,5 п.п., следует из опубликованного 9 февраля заключения миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями.

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«Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя», — цитирует документ «РИА Новости».

Согласно рекомендациям МВФ, российскому регулятору следует ориентироваться на условие, при котором отказ от снижения ставки в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции.

Сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%.

В прошлом году ЦБ из-за пандемии коронавируса и кризиса решил не повышать ставки. С начала года до осени ключевая ставка снизилась с 6,25% до рекордно низкой 4,25%. Далее ЦБ был вынужден поставить цикл смягчения кредитной политики на паузу.

Инфляция по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе ускорилась до 5,2%.

Ранее, 18 декабря, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность дополнительного снижения ключевой ставки регулятором в будущем остается.

При этом, по ее словам, эта вероятность оказалась меньше, чем оценивалась ранее.

Решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть до 4,25% годовых, Центробанк принял в июле прошлого года.

После этого в октябре регулятор сохранил ставку на этом же уровне. Согласно тогдашнему прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 году должен был составить 4–5%, а в 2021 году ожидается подъем на 3–4%.

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