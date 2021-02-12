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В Торонто девочка и мужчина получили тяжелые ранения при стрельбе

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В канадском Торонто ночью в пятницу, 12 февраля, произошла стрельба, в результате которой тяжелые ранения получила 14-летняя девочка, сообщает новостной портал CP24 со ссылкой на местную полицию.

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Инцидент произошел в Северном Йорке. Девочка с огнестрельным ранением головы была обнаружена в квартире одного домов в районе Джейн-стрит и Финч-авеню.

Ребенком госпитализировали в опасном для жизни состоянии.

Отмечается, что четверо подозреваемых в совершении преступления сбежали из района. Их ищут с применением полицейских собак. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Кроме того, спустя некоторое время после информации о нападении на подростка полиции поступило сообщение о стрельбе на Сонгвуд Драйв, расположенном неподалеку от первого места преступления.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Его госпитализировали в критическом состоянии. Есть угроза жизни. Неизвестно связаны ли два случая стрельбы межу собой.

9 февраля газета Star Tribune сообщила о массовой стрельбе произошедшей в клинике «Аллина Хелс» в городе Буффало американского штата Миннесота. Позднее офис шерифа информацию подтвердил и сообщил о пяти пострадавших при стрельбе.На следубщий ень стало известно, что один их раненых скончался.

По словам главы полиции Буффало Пэта Будке, стрелявшим оказался 67-летний местный житель. Его мотивы пока не ясны.

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