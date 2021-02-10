В США скончался один из пострадавших при стрельбе под Миннеаполисом

Один из пострадавших в результате стрельбы в клинике в американском Буффало в штате Миннесота недалеко от города Миннеаполис скончался. Об этом со ссылкой на представителя медцентра округа Хеннепин Кристин Хилл сообщил телеканал CNN в среду, 10 февраля.

На данный момент неизвестно, являлся ли погибший пациентом клиники или сотрудником учреждения. Также стало известно, что один из пострадавших ранее был выписан из больницы, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, глава полиции Буффало Пэт Будке на пресс-коференции рассказал, что стрелявшим оказался 67-летний местный житель. В данный момент он находится под стражей. Будке также уточнил, что мотивы стрелка пока до конца неизвестны, но существует версия, что он был недоволен медицинской помощью, которую получил в клинике.

Изначально о стрельбе сообщила газета Star Tribune со ссылкой на аудиозапись сообщения, которая не была подтверждена официальным источником в полиции. Позднее офис шерифа информацию подтвердил и сообщил о пяти пострадавших при стрельбе.

Также поступали сообщения об одной или нескольких угрозах взрыва в этом районе, но эта информация не подтвердилась.