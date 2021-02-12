Названы самые продаваемые китайские автомобили в РФ в 2020 году

В России по итогам 2020 года было продано 57,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 43% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» 11 февраля.

Первое место по популярности занимает Geely Atlas, продажи которого в прошлом году составили 7,3 тыс. автомобилей. Это на 3% меньше, чем в 2019 году. Следом идет кроссовер Haval F7 с двукратным ростом продаж (+111%) и результатом 6,8 тыс. проданных машин. На третьем месте находится Chery Tiggo 4, чей объем рынка в прошлом году увеличился почти втрое (+190%) и достиг 5,7 тыс. единиц.

В топ-10 самых продаваемых китайских авто в России по итогам 2020 года также вошли Geely Coolray (5,6 тыс. ед.), Haval F7x (4,4 тыс. ед.), Changan CS35Plus (3,4 тыс. ед.), Haval H5 (2,4 тыс. ед.), Chery Tiggo 7 Pro (2,1 тыс. ед.), Haval H6 (2,1 тыс. ед.) и Chery Tiggo 8 (2,1 тыс. ед.).

29 января сообщалось, что в 2020 году российский автомобильный рынок покинули сразу 45 моделей автомобилей, что стало антирекордом с 2014 года, когда в стране произошел кризис.

Сокращение количества моделей в большинстве случаев произошло в среднем ценовом сегменте, что прямо связано с резким падением доходов населения и сужением среднего класса.