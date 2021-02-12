Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК начал проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе
Общество
Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Мир
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке на фоне скандала
Общество
Нарышкин заявил о надежной защите России от террористов
Общество
В МВД заявили об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе
Общество
В Санкт-Петербурге задержан похититель ценных черепов из института РАН
Спорт
СБР выразил несогласие c ограничениями IBU на использование цветов флага
Общество
Максима Топилина освободили от должности главы ПФР
Общество
Задержаны два бывших члена банды Басаева и Хаттаба

Названы самые продаваемые китайские автомобили в РФ в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России по итогам 2020 года было продано 57,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 43% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» 11 февраля.

Не бит, не крашен: в России выросли продажи автомобилей с пробегом
Стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль

Первое место по популярности занимает Geely Atlas, продажи которого в прошлом году составили 7,3 тыс. автомобилей. Это на 3% меньше, чем в 2019 году. Следом идет кроссовер Haval F7 с двукратным ростом продаж (+111%) и результатом 6,8 тыс. проданных машин. На третьем месте находится Chery Tiggo 4, чей объем рынка в прошлом году увеличился почти втрое (+190%) и достиг 5,7 тыс. единиц.

В топ-10 самых продаваемых китайских авто в России по итогам 2020 года также вошли Geely Coolray (5,6 тыс. ед.), Haval F7x (4,4 тыс. ед.), Changan CS35Plus (3,4 тыс. ед.), Haval H5 (2,4 тыс. ед.), Chery Tiggo 7 Pro (2,1 тыс. ед.), Haval H6 (2,1 тыс. ед.) и Chery Tiggo 8 (2,1 тыс. ед.).

29 января сообщалось, что в 2020 году российский автомобильный рынок покинули сразу 45 моделей автомобилей, что стало антирекордом с 2014 года, когда в стране произошел кризис.

Сокращение количества моделей в большинстве случаев произошло в среднем ценовом сегменте, что прямо связано с резким падением доходов населения и сужением среднего класса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021