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Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление

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Жить, не опасаясь инфаркта или инсульта, можно при артериальном давлении меньше 140 на 90, рассказал главный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».

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При этом стресс и паника могут ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний, считают российские ученые

Он добавил, что лучше «стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже».

Специалист подчеркнул, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью.

«Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни. Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — сказал кардиолог.

В качестве профилактики гипертонии Бойцов рекомендовал добиваться плоского живота, поскольку жир в области талии наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

«Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 см и больше. Для женщин — 88 см и больше», — отметил медик.

Также врач рекомендовал уделять поддерживать физическую активность, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.

Ранее военный врач, сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал о полезных привычках, которые помогут избежать опасных патологий, способных привести к внезапной смерти.

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