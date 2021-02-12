Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
Жить, не опасаясь инфаркта или инсульта, можно при артериальном давлении меньше 140 на 90, рассказал главный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».
Он добавил, что лучше «стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже».
Специалист подчеркнул, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью.
«Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни. Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — сказал кардиолог.
В качестве профилактики гипертонии Бойцов рекомендовал добиваться плоского живота, поскольку жир в области талии наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.
«Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 см и больше. Для женщин — 88 см и больше», — отметил медик.
Также врач рекомендовал уделять поддерживать физическую активность, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.
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