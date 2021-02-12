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Кардиолог назвал привычки для избежания внезапной смерти

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Военный врач, сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 11 февраля, рассказал о полезных привычках, которые помогут избежать опасных патологий, способных привести к внезапной смерти.

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По словам врача, гипертонической болезнью поражено не меньше 65-70% людей в той или иной степени выраженности, и многие люди не знают свое давление. Доктор пояснил, что человек может прожить 45 лет и за это время изменить давление всего несколько раз, после чего с удивлением обнаружить, что его давление 160 на 95.

Кардиолог отметил, что контроль артериального давления очень важен, и молодые люди должны измерять давление не реже раза в неделю, а люди среднего возраста — раз в два-три дня. Это поможет избежать многих осложнений, включая аневризму, инсульт, инфаркт миокарда. Также врач призвал употреблять алкоголь в умеренных количествах.

Хорошев добавил, что к опасным патологиям может привести и отсутствие здоровой пищи.

«Как бывает у молодых, у студентов: схватил кусок колбасы на ходу, забежал в ресторан быстрого питания и перекусил. Это не проходит бесследно и скажется уже годам к 30», — рассказал специалист.

Ранее 11 февраля врaч-терaпевт, кaрдиолог Тaтьяна Шaлыгина назвала ряд патологий, которые могут грозить смертью даже молодым людям. Причинами преждевременного ухода могут стать центральное сонное апноэ, разрыв (расслоение) аневризмы, отрыв тромба, сбои в работе сердца, синдром внезапной необъяснимой смерти.

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