Кардиолог назвала грозящие внезапной смертью даже молодым патологии

Причинами преждевременной смерти в молодом возрасте могут стать центральное сонное апноэ, разрыв аневризмы, отрыв тромба и ряд других патологий. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина.

По словам специалиста, центральное сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в центральной нервной системе, стимулирующего дыхательную мускулатуру. Это может привести к остановке дыхания во сне, пишет «АиФ».

Врач отметила, что люди с такой патологией часто жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня, из-за того что ночью они не смогли отдохнуть. Есть и те, кто просыпается с ощущением нехватки воздуха, одышкой, которые облегчаются, если человек принимает полусидячее положение или добавляет под голову несколько подушек.

Расслаивающая аневризма аорты может проявляться симптомами сердечной недостаточности. Патология сопровождается обмороком и нарушением мозгового кровообращения.

Тромбоэмболия или отрыв тромба является частой причиной внезапной смерти людей в трудоспособном возрасте.

«Если у пациента резко возникла одышка и ощущение нехватки воздуха, следует как можно скорее обратиться к врачу. Также иногда врача может что-то насторожить на кардиограмме», — советует Шалыгина.

Ранее в феврале врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что причинами возникновения инфарктов у молодых людей является неправильное питание, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим сна.