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В России до суда впервые дошло дело о смерти из-за бродячих собак

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Бывший руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, из-за халатной работы которого, по версии следствия, бродячие собаки загрызли четырех человек, предстанет перед судом в Красноярске. Об этом сообщило СУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии на своем сайте в пятницу, 12 февраля.

По версии следствия, недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к службе в период с октября 2019 года по февраль 2020 года привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак на территории Красноярска и нападениям их на людей.

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В результате этой халатности двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, был причинен вред здоровью средней тяжести, четыре человека в результате нападений собак скончались. Кроме того, власти вынуждены были ввести в Красноярске чрезвычайную ситуацию биолого-социального характера, вызванную нападением бродячих животных на людей.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

На сегодняшний день это первое уголовное дело в России, которое дошло до суда по нападению и причинению смерти гражданам собаками.

В конце февраля 2020 года в разных районах Красноярска были найдены тела людей с укусами собак. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности, проводятся прокурорские проверки. Был задержан и помещен под домашний арест руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк.

В марте 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на ребенка бродячих собак в Красноярском крае.

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