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NASA намерено купить место для астронавта на «Союз» через посредника

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Американское космическое агентство NASA планирует купить дополнительное место для своего астронавта на российском пилотируемом корабле «Союз» при посредничестве техасской компании Axiom Space. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, интернет-портал The Verge со ссылкой на источники.

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Аэрокосмическая фирма оказывает услуги, касающиеся отправки туристов в космос. Пока, по информации портала, окончательные договоренности не достигнуты, консультации продолжаются.

Представитель ведомства Джош Финч пояснил, что «американская компания обратилась к NASA с предложением, которое может удовлетворить потребности NASA», при этом, по его словам, он не может раскрыть название компании, поскольку ведомство пока «не заключило каких-либо соглашений» относительно покупки места.

Ранее, 9 февраля, NASA заявило, что рассматривает возможность получения дополнительного места для своего астронавта в предстоящей весенней миссии «Союза» по смене экипажа. Такое решение связано с тем, что в случае с проблемами в запусках SpaceX Crew-2 и Boeing Starliner на МКС останется по крайней мере один член экипажа США на борту.

Ожидается, что экипаж SpaceX-2 будет запущен 20 апреля.

Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Они вернутся на Землю весной.

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