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NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»

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Американское космическое агентство NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для своего астронавта в предстоящей весенней миссии «Союза» по смене экипажа. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном во вторник, 9 февраля.

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Такое решение связано с тем, что в случае с проблемами в запусках SpaceX Crew-2 и Boeing Starliner, на МКС останется по крайней мере один член экипажа США на борту.

«Из-за эксплуатационных ограничений члены экипажа должны вылететь на станцию и вернуться на том же космическом корабле. Экипаж, находившийся в настоящее время на борту станции, должен вернуться на кораблях «Союз» и Crew Dragon соответственно в апреле-мае», — уточнили в NASA.

Ожидается, что экипаж SpaceX-2 будет запущен 20 апреля. Однако, если запуск миссии задержится или потребуется преждевременное возвращение экипажа, агентство рискует остаться без американских астронавтов на борту Международной космической станции.

Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Они вернутся на Землю весной.

Как стало известно ранее, в феврале, американская компания SpaceX может провести запуск ракеты Falcon 9 с полностью гражданским экипажем к концу 2021 года.

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