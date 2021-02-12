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Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с генсеком ООН

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил борьбу с пандемией коронавируса, изменение климата, а также ситуацию в Эфиопии и Сирии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс в четверг, 11 февраля.

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Дипломат отметил, что в разговоре Блинкен подчеркнул приверженность США многостороннему сотрудничеству, а также высоко оценил роль ООН как незаменимой и главной опоры многосторонней системы. Кроме того, глава Госдепа выразил заинтересованность США в тесной координации с организацией по многим существующим проблемам.

Касательно распространения нового коронавируса, Блинкен высоко оценил центральную роль ООН и ее управления в координации глобальных мер реагирования на пандемию. Он также добавил, что возможности для обнаружения, предотвращения и реагирования на будущие пандемии улучшат усиление и реформирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Госсекретарь и генсек подтвердили свою приверженность политическому процессу по продлению срока действия разрешения на трансграничную доставку помощи сирийскому народу, а в отношении Эфиопии — поддержке по реагированию на кризис в Тыграе.

«Что же связано с изменением климата, то госсекретарь подчеркнул возвращение США к Парижскому соглашению и приветствовал сотрудничество с ООН в борьбе с глобальным климатическим кризисом», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

8 февраля генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал возвращение Соединенных Штатов Америки в Совет ООН по правам человека (СПЧ).

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о решении Белого дома возобновить сотрудничество с СПЧ.

В 2018 году Вашингтон заявил о выходе из Совета ООН по правам человека.

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