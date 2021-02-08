США возобновят взаимодействие с Советом ООН по правам человека

США возобновляют сотрудничество с Советом ООН по правам человека. О соответствующем решении нового президента США Джо Байдена 8 февраля объявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Наш уход в июне 2018 года не способствовал значимым изменениям, а вместо этого создал вакуум в руководстве США, который страны с авторитарными программами использовали в своих интересах», — приводит пресс-служба Госдепартамента слова Блинкена.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты считают Совет по правам человека несовершенным органом, нуждающимся в реформировании.

Блинкен отметил, что Совет по правам человека при правильной работе может стать важной площадкой для тех, кто борется с несправедливостью и тиранией. Кроме того, по его словам, Совет ООН способствует продвижению основных свобод во всем мире.

«В ближайшее время Соединенные Штаты будут взаимодействовать с Советом в качестве наблюдателя и в этом качестве будут иметь возможность выступать в Совете, участвовать в переговорах и сотрудничать с другими для представления резолюций», — добавил госсекретарь.

В 2018 году Вашингтон заявил о выходе из Совета ООН по правам человека, объяснив решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия СПЧ ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства.