Небензя обвинил Париж и Берлин в соучастии в преступлениях на территории Донбасса

Германия и Франция стали скорее соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 11 февраля на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений.

Он обратил внимание на то, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают, вопреки фактам, ее болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — цитирует его ТАСС.

Дипломат задал участникам заседания вопрос, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по Минским соглашениям.

Небензя выразил надежду на принципиальную позицию по этому вопросу участников заседания и в том, что украинская сторона «даст нам хоть какие-то поводы для оптимизма, а не будет повторять избитую мантру о том, что во всем виновата Россия».

Ранее, 4 февраля, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что привлечение США к нормандскому формату якобы поможет «значительно усилить» влияние на Москву по вопросам ситуации в Донбассе.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе является то, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.