Европейские вирусологи заявили о высоких шансах «Спутника V» попасть в портфель ЕС

Несмотря на то что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не входит в европейскую стратегию вакцинации, ее шансы попасть в портфель вакцин Евросоюза велики. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии.

После публикации в журнале The Lancet информации об эффективности российского препарата многие страны союза выразили надежду на его одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Пока «Спутник V» включен в список прошедших научную консультацию агентства. Однако некоторые представители государств ЕС задумываются о возможности самостоятельно одобрить вакцину, как это уже сделала Венгрия. Европейские вирусологи уверены в благоприятных прогнозах относительно одобрения ЕС российской вакцины.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что «Спутник V» может быть одобрен к применению в ЕС в марте.

В то же время некоторые страны Евросоюза сообщили, что не против получить российскую вакцину раньше. Чешские СМИ сообщали 6 февраля о том, что эксперты чешского минздрава уже работают над поиском варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в стране обошлось бы без сертификации в ЕМА.

Еще одной страной ЕС, в которой пытались продвинуть идею об использовании «Спутника V», оказалась Италия. В Испании тоже ведется дискуссия о необходимости переговоров.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 11 февраля.