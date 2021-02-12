По жилью увидим: в РФ реформируют механизм помощи нуждающимся в квартирах

В России реформируют систему поддержки нуждающихся в жилье. Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано помочь, рассказали «Известиям» в ведомстве. Новая система позволит оптимально планировать расходы бюджета для каждого льготника. Проект акта о создании реестра находится на согласовании в правительстве. Сегодня примерно 4 млн граждан стоят в очереди на улучшение жилищных условий, из них более 750 тыс. — по федеральным программам. Пока что льготники в среднем ждут квартиры до 20 лет — это слишком долго и недопустимо, отмечают эксперты.

Цифровая реальность

Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Он будет функционировать в онлайн-режиме. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

Сегодня министерство получает отчеты от регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий, отметили в Минстрое. При этом ведомство выделяет федеральные средства на эти цели не адресно каждому конкретному нуждающемуся, а по общей заявке от субъекта, где содержатся сведения о количестве льготников, рассказали в министерстве. Проект нормативного-правового акта о создании реестра находится на согласовании в правительстве, добавили в Минстрое.

— Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств, — подчеркнули в ведомстве.

Система кровом снабжения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В реестр планируют включить граждан, нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета. Речь о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий и других категориях, сообщили в Минстрое.

— Сегодня нет точных данных о количестве граждан, которые имеют право на жилищную поддержку в той или иной форме. Учет ведется разными структурами в муниципалитетах и регионах. Получить общую цифру по стране и персонализировать всех, кому полагается помощь, очень сложно, — сказала руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Сейчас перед более чем 750 тыс. семей есть обязательства в рамках государственных и федеральных программ, всего же помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 млн семей, отметила она. Чтобы обеспечить их поддержкой, необходимо порядка 9 трлн рублей, рассказала эксперт.

Шаг в реформу

Сегодня льготники ждут жилье до 20 лет — это слишком долго и недопустимо, подчеркнула Надежда Косарева. Нужно разрабатывать и реализовывать программы, которые снизят эти сроки хотя бы до пяти лет, и создание реестра нуждающихся — первый шаг, считает она.

Система кровом снабжения Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Люди стоят в очередях десятилетиями из-за недостатка средств и бюрократических ошибок, отметил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

— Оцифровка процесса — это разумное решение. Это значит, что бумаги не будут теряться — главенство бумаг над человеком уходит в прошлое. После того как информация о льготнике будет попадать в систему, она уже не сможет потеряться , — указал Илья Осипов.

Также регионы лишатся возможности сдавать обезличенную отчетность, которая сегодня не отражает, какие именно люди получают помощь, отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

— Часть муниципалитетов вообще не выполняет обязательства перед нуждающимися гражданами, поскольку там не строится новое жилье. В Москву же они высылают общие отчеты по всему региону, из которых непонятно, в каких именно городах граждане получили помощь, а в каких — нет, — сказал парламентарий.

Система кровом снабжения Фото: Depositphotos

Из-за отсутствия единой базы нуждающихся в жилье льготников невозможно точно определить, сколько средств нужно на выполнение перед ними государственных обязательств, указал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев. Нет и понимания, сколько конкретно нужно жилья. Единая база сделает картину прозрачной, и она позволит соблюдать справедливую очередность по предоставлению помощи, полагает депутат.

Хотя сначала в реестр попадут только граждане, перед которыми существуют именно федеральные обязательства, а региональные не будут учтены, это позитивный шаг, отметила заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ, исполнительный директор «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

— Создание реестра позволит экономить бюджетные средства, заниматься синхронизацией программ, решать проблемы за счет единого финансирования. Затем в него стоит включить вообще всех льготников, — высказала мнение эксперт.

Вторым этапом после создания реестра должны стать программы по удовлетворению потребностей граждан и выполнению обязательств государства в приемлемые сроки, полагает Надежда Косарева. Для этого стоит разработать программы государственно-частного партнерства, считает Михаил Чернышев.