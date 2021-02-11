Россия обвинила Норвегию в наращивании военной активности

Москва оценивает решение Осло разместить на своей авиабазе американские бомбардировщики как шаг по наращиванию военной активности. Об этом 11 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений. Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на Крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», — сказала Захарова.

О том, что ВВС США намерены разместить в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать «давление» на Россию, американские СМИ писали 3 февраля.

По данным прессы, американские военные были намерены вылететь с авиабазы в Техасе и дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, чтобы провести первые учения.

Отмечается, что также на военном аэродроме Норвегии находятся истребители F-35. Ожидается, что бомбардировщики и истребители примут участие в военных учениях совместно с флотом и сухопутными войсками северных частей НАТО.

В октябре 2020 года Минобороны России сообщило, что российские истребители МиГ-31 и Су-35 поднимались на перехват двух стратегических бомбардировщиков B-1В ВВС США над Беринговым морем. Указано, что нарушения границы России не допущено. Истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов.

Также осенью 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.