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Российские истребители перехватили два бомбардировщика ВВС США

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Российские истребители Миг-31 и Су-35 поднимались на перехват двух стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем. Об этом в среду, 21 октября, заявило Минобороны России.

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«Двадцать первого октября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушных цели», — говорится в сообщении.

Экипаж российских истребителей, поднятых для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы, идентифицировали объекты как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря.

Указано, что нарушения границы России не допущено. Истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов. Полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Накануне уже ВВС США поднимали в воздух истребители F-22 на сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Полет самолетов РФ носил плановый характер.

В Минобороны тогда отмечали, что летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом полеты всегда совершаются в соответствии с международными правилами.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.

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