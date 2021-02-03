Стало известно о попытке военных США «надавить» на Россию

ВВС США намерены разместить в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать «давление» на Россию. Об этом в среду, 3 февраля, пишет Forbes.

По данным СМИ, американские военные намерены вылететь с авиабазы в Техасе и дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, чтобы провести первые учения.

Отмечается, что также на военном аэродроме Норвегии находятся истребители F-35. Ожидается, что бомбардировщики и истребители примут участие в военных учениях совместно с флотом и сухопутными войсками северных частей альянса НАТО.

Военный эксперт Джерри Хендрикс считает, что правительство Соединенных Штатов вложило определенный смысл в миссию.

«Оказать давление на русских теми методами, которые они понимают», — цитирует СМИ слова Хендрикса.

Норвежский военный эксперт Турмуд Хейер в разговоре с журналистами указал, что Норвегия является стратегически важной территорией для защиты США на севере. По его словам, Норвегия активно участвует в соперничестве России и США. Если конфликт двух сверхдержав выйдет из-под контроля, то Норвегия станет «полем битвы» между Вашингтоном и Москвой, уверяет Хейер.

В октябре 2020 года Минобороны России сообщило, что российские истребители МиГ-31 и Су-35 поднимались на перехват двух стратегических бомбардировщиков B-1В ВВС США над Беринговым морем. Указано, что нарушения границы России не допущено. Истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов.

Также осенью 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.