Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
Джину Карано уволили из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
Общество
Эксперт заявила о возможной необходимости модификации вакцин от COVID-19 из-за мутаций
Спорт
Новоселов потренировался с Цзю перед боем на турнире «Короли ринга»
Политика
В ГД внесли законопроект о ненормированном рабочем дне для руководства ФСБ
Экономика
«Газпром» запланировал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в этом году
Общество
Метеозависимым людям порекомендовали практиковать закаливание и медитацию
Мир
Лукашенко заявил о многочисленности своих сторонников
Мир
Минкульт Украины внес еще семь российских артистов в черный список
Общество
Эксперт Роспотребнадзора насчитал порядка 40 тыс. вариантов SARS-CoV-2

Ученые усомнились в жизни на Марсе из-за хлороводорода в атмосфере планеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прибор, расположенный на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016, впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса. Открытие этого вещества ставит под сомнение возможность существования жизни на планете, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт 11 февраля.

Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
Новые конструкции защитят аппараты, летающие около раскаленных объектов и на гиперзвуковых скоростях

«Есть те формы жизни, которые не являются обычными, понятными и ожидаемыми, но тем не менее такие формы жизни современная биология не исключает. Так что хлористый водород, конечно, как-то наш энтузиазм по поводу существования форм жизни в том виде, как мы ее представляем на Земле, он, наверное, исключает, но есть и другие формы жизни», — передает слова ученого «Интерфакс».

Открытие данного вещества сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016.

В «Роскосмосе» отметили, что хлороводород появился в атмосфере во время глобальной пылевой бури и постепенно исчез после ее окончания. Предположительно, вещество уже находилось в атмосфере, и его постепенно «разносила» атмосферная циркуляция, считает член-корреспондент РАН и научный руководитель эксперимента ACS Олег Кораблёв.

Тот факт, что хлороводород не всегда присутствует в атмосфере, заставляет пересмотреть представления модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса, сообщили в «Роскосмосе». Согласно двум основным гипотезам, источником хлороводорода могут быть либо частицы пыли, поднятой с поверхности планеты, либо активный вулканизм.

В сентябре 2020 года на южном полюсе Красной планеты обнаружили сеть соленых озер. Водоемы образовались на Марсе более 3,5 млрд лет назад. Открытие удалось сделать с помощью аппарата Mars Express. Исследовательская станция собирает данные о планете уже 17 лет. По данным исследователей, в первые эпохи существования планета была похожа на Землю.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021