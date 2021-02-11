Ученые усомнились в жизни на Марсе из-за хлороводорода в атмосфере планеты

Прибор, расположенный на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016, впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса. Открытие этого вещества ставит под сомнение возможность существования жизни на планете, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт 11 февраля.

«Есть те формы жизни, которые не являются обычными, понятными и ожидаемыми, но тем не менее такие формы жизни современная биология не исключает. Так что хлористый водород, конечно, как-то наш энтузиазм по поводу существования форм жизни в том виде, как мы ее представляем на Земле, он, наверное, исключает, но есть и другие формы жизни», — передает слова ученого «Интерфакс».

Открытие данного вещества сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016.

В «Роскосмосе» отметили, что хлороводород появился в атмосфере во время глобальной пылевой бури и постепенно исчез после ее окончания. Предположительно, вещество уже находилось в атмосфере, и его постепенно «разносила» атмосферная циркуляция, считает член-корреспондент РАН и научный руководитель эксперимента ACS Олег Кораблёв.

Тот факт, что хлороводород не всегда присутствует в атмосфере, заставляет пересмотреть представления модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса, сообщили в «Роскосмосе». Согласно двум основным гипотезам, источником хлороводорода могут быть либо частицы пыли, поднятой с поверхности планеты, либо активный вулканизм.

В сентябре 2020 года на южном полюсе Красной планеты обнаружили сеть соленых озер. Водоемы образовались на Марсе более 3,5 млрд лет назад. Открытие удалось сделать с помощью аппарата Mars Express. Исследовательская станция собирает данные о планете уже 17 лет. По данным исследователей, в первые эпохи существования планета была похожа на Землю.