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На южном полюсе Марса обнаружили сеть соленых озер

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На южном полюсе Марса обнаружили сеть соленых озер. Два года назад в этом же районе нашли подледный водоем. Оба открытия удалось сделать с помощью аппарата Mars Express. Исследовательская станция собирает данные о планете уже 17 лет. Озера образовались на Марсе более 3,5 млрд лет назад. В первые эпохи существования планета была похожа на Землю. На Марсе были густая атмосфера, океан и мягкий климат. Позднее запасы воды с поверхности улетучились в космос.

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