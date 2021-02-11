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Метеозависимым людям порекомендовали практиковать закаливание и медитацию

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Врач-терапевт Александр Барвинский рекомендовал метеозависимым людям, на самочувствии которых отрицательно сказываются снегопады и скачки атмосферного давления, прием соответствующих лекарственных препаратов, а также адаптивные методики.

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По словам эксперта, прежде всего нужно вести здоровый образ жизни, заниматься собой и использовать методы развития адаптивных способностей своего организма к перепадам температуры и погоды.

«Это закаливание, физические нагрузки, медитативные практики, бани и сауны, а также лечебное голодание. Правильное использование этих стрессовых методов позволит избавиться от подобных проблем, и тогда любая погода будет хорошей», — сказал Барвинский в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот же день сообщалось, что в четверг в Москве будет стоять облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег, местами гололедица и до 12 градусов мороза. В ночь с пятницы на субботу ожидается метель, передает RT.

Накануне столичное управление МЧС предупредило москвичей о снегопаде, метели и усилении ветра до 15–20 м/с в ночь с 12 на 13 февраля.

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