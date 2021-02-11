Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на 11 февраля

В Москве в четверг, 11 февраля, будет стоять облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег, местами гололедица и до 12 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит минус 10–12 градусов. Ночью столбик термометра упадет до минус 15 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов мороза. В ночь она может опуститься до отметки минус 17 градусов.

Накануне столичное управление МЧС предупредило москвичей о снегопаде, метели и усилении ветра до 15–20 м/с в ночь с 12 на 13 февраля.

Ранее в этот же день о снегопаде, метели и усилении ветра с вечера 11 февраля до 13 февраля предупредили жителей Подмосковья.