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Общество
В МЧС предупредили москвичей о снеге, метели и сильном ветре
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В МЧС предупредили москвичей о снеге, метели и сильном ветре

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В Москве в ночь с 12 на 13 февраля ожидаются снег, метель и усиление ветра с порывами до 12-15 метров в секунду. Об этом в среду, 10 февраля, пишет столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 0.00 12 февраля и ночью 13 февраля в городе Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, накаты», — говорится в сообщении.

В этой связи спасатели порекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Парковать автомобили в МЧС советуют вдали от деревьев. В свою очередь пешеходы получили рекомендацию обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении вдоль проезжей части в метель обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

В МЧС также напомнили москвичам не оставлять детей без присмотра на улице.

Ранее в этот же день о снегопаде, метели и усилении ветра с вечера 11 февраля до 13 февраля предупредили жителей Подмосковья.

Ранее в этот же день заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы Москвы подготовлены к предстоящим снегопадам и переведены в режим повышенной готовности, пишет «Москва 24».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.

По словам специалиста, с полуночи пятницы до полудня субботы будут идти снегопады очень высокой интенсивности. Снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра. Местами его порывы составят до 20 м/с.

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