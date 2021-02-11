Синоптик предупредил о появлении полуметровых сугробов в Москве

Обильные снегопады в Москве приведут к образованию полуметровых сугробов к началу следующей недели. Об этом в четверг, 11 февраля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В пятницу и в субботу выпадает большое количество осадков. Высота снега к понедельнику заметно будет превышать полметра», — заявил синоптик «Интерфаксу».

Он уточнил, что сильный снег начнет идти в столице вечером четверга, такая погода продлится двое суток. При этом оттепели не ожидается, и снежный покров будет быстро расти.

По словам Вильфанда, погодные условия приведут к затруднениям на дорогах. Подобная ситуация наблюдалась в начале февраля 2018 года, когда в Москве выпало еще больше осадков.

Метеоролог подчеркнул, что морозы ослабнут в столице в пятницу и субботу, 12 и 13 февраля, однако с 14 февраля снова ожидается похолодание. При этом температурные показатели будут на 3–5 градусов ниже нормы.

Ранее в феврале аналогичный прогноз давала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков в выходные.

В свою очередь заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что москвичам также не стоит рассчитывать на теплую и раннюю весну. По ее словам, среднемесячная температура в Москве в марте будет –2,2 градуса.