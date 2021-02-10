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Мощный снегопад обрушит на Москву до 80% месячной нормы осадков

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 10 февраля, предупредила о сильном снегопаде в Москве, который начнется в ночь на пятницу и продлится до воскресенья. Ожидается, что в городе выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 см.

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По ее словам, горожан ждут серьезные испытания непогодой, так как на столицу с юга надвигается циклон, который сталкивается с морозным воздухом, из-за чего скорость перемещения циклона будет снижаться.

«Москва будет находиться на северной части циклона, в зоне активных фронтов. Поэтому снегопады нас ждут очень сильные, они не ограничатся одним днем: скорее всего, нас будет засыпать до воскресенья. По оценкам, суммарно за эти дни выпадет до 80% месячного объема осадков. Безусловно, это рекордный снегопад», — цитирует ее «РИА Новости».

Эксперт утончила, что суточный рекорд по осадкам в городе на 12 февраля был установлен в 1973 году, когда выпало чуть более 7 мм. Надвигающийся на город снегопад, по ее словам, принесет не менее 15 мм осадков. Таким образом, уже существующий на сегодняшний день в Москве снежный покров, который составляет порядка 30 см, увеличится до 50 см.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильный снегопад в Москве начнется во второй половине дня 11 февраля и продлится до 13–14 февраля. За это время выпадет примерно 25–30 мм осадков. Синоптик подчеркнул, что объем снега будет «огромен», и идти он будет непрестанно.

Он добавил, что за дни снегопада с 11 по 14 февраля высота снежного покрова может увеличиться до 50–55 см.

Вильфанд назвал надвигающуюся непогоду снежным коллапсом, который можно было наблюдать в городе в начале феврале 2018 года, когда выпало до 45 мм осадков.

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