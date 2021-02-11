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Песков объяснил слова Путина об «играх» чиновников в статистику

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 февраля, прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что некоторые службы в социальных сферах «играют в статистику».

Попались на крючкотворстве: Путин потребовал разобраться с зарплатами бюджетников
Президент остался недоволен чиновниками, подгоняющими показатели под статистику

Соответствующее заявление глава государства сделал накануне на совещании с членами правительства. По его словам, некоторые чиновники специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно.

Тогда Путин подчеркнул, что отчеты это не главное, так как смысл в обеспечении достойного уровня оплаты труда бюджетников. Глава государства поручил кабмину разобраться со всеми нюансами, чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной, а также потребовал выполнить майские указы, где в том числе говорится о реальном повышении зарплат бюджетников.

По словам Пескова, в масштабах страны самое сложное это получить информацию об исполнении того или иного документа по каждому конкретному человеку.

«К сожалению, всегда существует разница межу общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды минимума и максимума из разных регионов, но это не играет роли для тех людей, которые в эту амплитуду не попадает», — указал он.

По словам Пескова, в ходе вчерашней встречи с членами правительства Путин говорил о необходимости «дотянуться до каждого человека».

8 февраля Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.

Президент сделал соответствующее поручение после жалобы одной из участниц совещания из Новосибирской области. Ученый Анастасия Проскурина сообщила главе государства о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.

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