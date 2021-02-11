В Кремле назвали преждевременным обсуждение тем встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 февраля назвал преждевременным обсуждение возможных тем встречи российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Также представитель Кремля не стал комментировать сообщения о возможном назначении российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева новым госсекретарем Союзного государства.

«Мы никогда не комментируем кадровые дела, поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены. По темам, которые будут на повестке дня готовившегося визита в Россию президента Лукашенко, пока преждевременно говорить», — сказал Песков журналистам.

Повестка встречи двух лидеров пока формируется, добавил он.

Ранее в этот день газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что Мезенцев является основным претендентом на должность госсекретаря Союзного государства.

Накануне Песков сообщил о готовящейся встрече Путина и Лукашенко. Предыдущая очная встреча лидеров двух стран состоялась 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский президент тогда заверил коллегу в приверженности договоренностям с Белоруссией.