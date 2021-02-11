Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптик предупредил о появлении полуметровых сугробов в Москве
Общество
В Москве врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мир
МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации ситуации вокруг Ирана
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о прожиточном минимуме для должников
Мир
Немецкий бизнес поддержал позицию ФРГ в вопросе строительства СП-2
Мир
ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе
Мир
В Кремле назвали преждевременным обсуждение тем встречи Путина и Лукашенко
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года

В Кремле назвали преждевременным обсуждение тем встречи Путина и Лукашенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 февраля назвал преждевременным обсуждение возможных тем встречи российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Интеграция и пластика: лидеры СНГ обсудили работу Содружества в 2020-м
Главными темами стали конфликты на постсоветском пространстве и сотрудничество в борьбе с пандемией

Также представитель Кремля не стал комментировать сообщения о возможном назначении российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева новым госсекретарем Союзного государства.

«Мы никогда не комментируем кадровые дела, поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены. По темам, которые будут на повестке дня готовившегося визита в Россию президента Лукашенко, пока преждевременно говорить», — сказал Песков журналистам.

Повестка встречи двух лидеров пока формируется, добавил он.

Ранее в этот день газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что Мезенцев является основным претендентом на должность госсекретаря Союзного государства.

Накануне Песков сообщил о готовящейся встрече Путина и Лукашенко. Предыдущая очная встреча лидеров двух стран состоялась 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский президент тогда заверил коллегу в приверженности договоренностям с Белоруссией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021