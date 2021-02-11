В АИПП прокомментировали сообщения о нехватке бананов из Эквадора

В Эквадоре нет неурожая бананов, рассказала «Известиям» глава Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ольга Еремеева в четверг, 11 февраля.

Ранее в этот день «Коммерсант» написал, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Сообщается, что неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. В то же время участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю.

Поставки бананов из Эквадора в Россию задерживаются сейчас в среднем на полторы недели из-за проблем с логистикой, отметила Ольга Еремеева.

По ее словам, на логистику каждый год влияет сезонный фактор в виде зимы и низких температур.

«Зимой есть такое понятие, как ставить на прогрев трюмы. То есть открывается крышка и люди начинают накидывать коробки с бананами на палеты. Но при –20 градусах банан «умрет» через час. Поэтому час выгружают, затем закрывают крышки и прогревают трюм. Отсюда увеличение сроков выгрузки балковых судов банановых. Вместо двух дней до пяти. А 2–3 дня — это очень большой срок, так как банановые поставки еженедельные. И сдвиг идет примерно на полторы недели», — сказала глава АИПП.

По этой причине цены действительно несколько выросли на спотовой поставке, подчеркнула Еремеева.

В то же время большинство сетей работают на годовых контрактах, а у них цены неизменны вне зависимости от сезона, добавила специалист.

Основные поставки бананов в Россию идут из Эквадора. Согласно статистике Федеральной таможенной службы, в IV квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. т год к году. Статистика за 2021 год в базе ФТС пока не доступна.

Ранее, 4 февраля, в Роскачестве сообщили о том, что выявили пестициды в бананах в ходе проверки иностранной органической продукции. Специалисты указали, что в бананах одной из торговых марок, выращенных в Эквадоре, был обнаружен пестицид хлорпирифос в концентрации 0,029 мг на 1 кг.