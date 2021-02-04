«Роскачество» обнаружило пестициды в органических бананах

«Роскачество» проверило иностранную органическую продукцию и выявило пестициды в бананах. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба организации.

«Исследовались 30 товаров 22 торговых марок, все товары промаркированы знаком сертификации органической продукции ЕС — Евролистом. Продукция производства 10 стран — Италии, Эквадора, Таиланда, Испании, Швеции, Нидерландов, Франции, Словении, Чешской Республики и Бельгии», — говорится в отчете.

Среди продуктов, которые проверили специалисты, были бананы, консервированные томаты, крекеры, сушки, детское питание, рис, хлебцы, чай, хлопья, макаронные изделия, мука, консервированная кукуруза, имбирь, корица.

«Роскачество» указало, что в бананах одной из торговых марок, выращенных в Эквадоре, был обнаружен пестицид хлорпирифос в концентрации 0,029 мг на 1 кг.

«В продукции, которая сертифицирована как органическая, недопустимо даже минимальное содержание пестицидов. Исключение — пестициды природного происхождения. Например, пиретрины — их получают из цветков ромашки», — отметили эксперты.

Предполагается, что хлорпирифос мог попасть в бананы либо через прямую обработку плантации пестицидом, либо из-за близкого соседства с площадями, на которых его могли применять.

В апреле 2020 года «Роскачество» обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк. Всего специалисты изучили чипсы 16 торговых марок: и картофельные со вкусом сыра, и зерновые, и овощные.

В конце декабря 2019 года «Роскачество» нашло пестициды в органическом чае, произведенном на Шри-Ланке и в России.