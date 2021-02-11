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Мошенники начали обманывать россиян под предлогом ипотечных платежей
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Мошенники начали обманывать россиян под предлогом ипотечных платежей

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В России телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан. Теперь, зная дату ипотечного платежа и его размер, злоумышленники пытаются убедить клиента банка перевести средства на свои счета, пишет в четверг, 11 февраля, «РИА Новости».

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Так, например, мошенники звонят заемщику крупного банка и сообщают, что завтра от него должен поступить ипотечный платеж. После этого они спрашивают, как клиент намерен его осуществить — через приложение или банкомат. При этом им точно известно, в каком конкретно банке человек брал ипотеку и какой размер его платежа.

В свою очередь в Газпромбанке отметили, что кредитная организация в ходе мониторинга появления «чувствительной информации о клиентах банка», в том числе в соцсетях, сталкивалась с описанием подобных схем мошенничества.

По словам замначальника департамента защиты информации банка Алексея Плешкова, целями злоумышленников, оперирующих так называемой ипотечной легендой своих жертв, являются формирование у них доверия к звонящему и затем убеждение в необходимости перевести платеж на подконтрольные мошенниками счета.

Вместе с этим в МКБ подчеркнули, что не сталкивались с подобной схемой мошенничества, но предупредили, что, скорее всего, злоумышленники в разговоре будут убежать ипотечных заемщиков в том, что реквизиты банка изменились и теперь средства нужно переводить по другим, иначе возможно начисление штрафа.

«Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги», — объяснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Накануне в пресс-службе Банка России сообщили, что в 2020 году произошел всплеск мошеннических сообщений, злоумышленники активно пользовались рекламой у известных блогеров.

Всего, по данным регулятора, за минувший год было установлено свыше 1,5 тыс. организаций, которые, судя по выявленным признакам, занимались незаконной деятельностью. Среди них было выявлено более 200 финансовых пирамид, почти 400 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов.

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