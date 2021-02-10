ЦБ предупредил о рекламах «услуг» мошенников у блогеров

В 2020 году произошел всплеск мошеннических сообщений, злоумышленники активно пользовались рекламой у известных блогеров. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах», — отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его данным, за минувший год регулятор установил свыше 1,5 тыс. организаций, которые, судя по выявленным признакам, занимались незаконной деятельностью. Среди них было выявлено более 200 финансовых пирамид, почти 400 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов.

Кроме того, около 50% обнаруженных финансовых пирамид и большая часть нелегальных форекс-дилеров действовали в Сети на фоне ограничений в период пандемии и развития цифровых сервисов.

При этом нелегальных кредиторов стало меньше, так как мошенники предпочитают личное взаимодействие с жертвой. Так, они передают деньги из рук в руки, не заключая документы вообще или допуская нарушения существующих норм, заключили в ЦБ.

Ранее специалисты «Авито», «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского» установили, что около 60% мошенничества в 2020 году пришлось на онлайн-шопинг. Преступники чаще всего являлись псевдопродавцами (около 36% от всего количества атак), ложными покупателями (11%), также атаки проводились путем создания фальшивых сайтов торговых точек (13%).