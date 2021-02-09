Специалисты назвали основной вид мошенничества в Сети

Около 60% мошенничества в 2020 году, как отмечают эксперты «Тинькофф», пришлось на онлайн-шопинг. Такие данные были представлены в исследовании «Авито», «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского», с которым 9 февраля ознакомились «Известия».

Для сравнения: данная доля в 2019 году составила менее 25%. Это связано с меньшей популярностью онлайн-шопинга, чем в период пандемии коронавируса. По данным «Тинькофф», мошенники чаще всего являлись псевдопродавцами — такая схема стала самой популярной в 2020 году (около 36% от всего количества атак), ложными покупателями (11%), также атаки проводились путем создания фальшивых сайтов торговых точек (13%).

Одним из наиболее популярных видов мошенничества в Сети стал фишинг — создание копий известных ресурсов и платежных форм. Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили свыше 7,4 тыс. подобных сайтов, которые маскировались под объявления.

«Чаще всего мошенники присылают ссылку на поддельную форму оплаты товара или якобы доверенной курьерской службы, где нужно ввести данные карты. Чтобы обезопасить наших пользователей, в мессенджере «Авито» мы заблокировали отправку ссылок на внешние ресурсы, более того, аккаунты, с которых распространяют такие ссылки, попадают в бан», — отметил старший специалист департамента безопасности «Авито» Кирилл Лавров.

По данным «Тинькофф», чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся люди в возрасте от 23 до 32 лет, а также не состоящие в браке или разведенные. При этом Fraud Index (подверженность мошенничеству) у мужчин на 25% выше, чем у женщин. В среднем покупатель, поверив лжепродавцу, терял за раз 10 тыс. рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, лишались в среднем 6 тыс. рублей. На фальшивых сайтах магазинов, которые мошенники подделывают для того, чтобы получать данные карт, клиенты российских банков теряли в среднем 5 тыс. рублей.

Всего в 2020 году «Лабораторией Касперского» было заблокировано более 80 млн попыток перехода пользователей на фишинговые ресурсы, около трети из них (27 млн) приходились на так называемые скам-ресурсы, предлагающие гражданам пройти опрос или стать участником акции и получить большую денежную сумму. Для его получения мошенники просят заплатить комиссию, как правило, в размере около 300 рублей.

«Никаких выплат потом не перечисляют, а комиссия достается злоумышленникам. А если для перевода комиссии вы вводите данные карты, то рискуете еще и передать их мошенникам», — подчеркнул эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

В связи с участившимися случаями мошенничества граждан призвали сохранять бдительность и помнить о способах обезопасить себя. В частности, рекомендуется внимательно проверять название интернет-ресурса, использовать сложные пароли, которые будут уникальным для каждого аккаунта, не переходить по сомнительным ссылкам и скептически относиться к предложениями заработка в Сети.

Ранее, в феврале, Галов перечислил способы уменьшить риск кражи личных данных в Сети. Он напомнил, что стоит скачивать программы только из официальных магазинов приложений и регулярно обновлять приложения и операционную систему.