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Эксперты назвали способы уменьшить риск кражи личных данных в Сети

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В связи с массовым переходом на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса последний год, по мнению экспертов, был тяжелым с точки зрения обеспечения кибербезопасности. Специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в беседе с «РИА Новости» назвал способы уменьшить риск кражи личных данных в Сети.

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Однако главной проблемой остаются утечки персональной информации клиентов

В качестве мер предосторожности Галов призвал пользователей регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему, а также скачивать программы только из официальных магазинов приложений. Кроме того, эксперт посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах.

Перед тем как вводить свои личные или платежные данные, следует проверить название сайта в адресной строке и с осторожностью относиться ко всем звонкам от людей, представляющихся сотрудниками различных банков. Галов особо отметил, что раскрывать информацию о своих картах и счетах нельзя, как и сообщать одноразовые пароли.

Для безопасности данных важны также надежные пароли, напомнил глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров. Идеальный для защиты пароль должен содержать в себе не менее 16 символов, среди которых цифры, а также заглавные буквы.

5 февраля сообщалось, что МВД России планирует внедрение сервиса для борьбы с телефонным мошенничеством в свое мобильное приложение, однако оно не будет отслеживать данные о звонках пользователей.

Модуль «Антимошенник» будет оповещать пользователя о том, что ему звонят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Также будет предусмотрена возможность блокировки такого звонка.

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