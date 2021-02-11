В Москве сократят на треть количество коек для заболевших COVID-19

Количество больничных коек для заболевших COVID-19 в Москве сократят еще на треть на фоне положительной динамики в ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек», — приводит слова заммэра ее пресс-служба.

Ракова подчеркнула, что к плановой работе вернутся два стационара на 2 тыс. коек — корпуса городских больниц № 52 и № 5 имени Филатова. Также выведут из работы около 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях.

Заместитель градоначальника подчеркнула, что с учетом изменений для заболевших COVID-19 будет доступно около 9 тыс. коек.

Ранее, 8 февраля, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на фоне положительной динамики по снижению числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить ограничения по коронавирусу.

По его словам, столичные власти надеются, что в ближайшие месяцы Москва вернется к полноценной жизни.

4 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября 2020 года.

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